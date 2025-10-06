 
Nike Club 男子梭织长裤 - 黑/黑

Nike Club

男子梭织长裤

30% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Club 男子梭织长裤采用耐穿棉质帆布面料，彰显经典风范。休闲直筒裤型，为臀部和大腿部位营造舒适感受。可搭配翻领T恤或T恤和挚爱 Nike 运动鞋，打造适合不同场合的经典造型。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ5771-010

其他细节

  • 轻盈梭织棉质帆布面料，经久耐穿
  • 标准版型，缔造休闲舒适的穿着体验
  • 腰带环结合拉链门襟和纽扣设计，可供打造舒适贴合感

产品细节

  • 插手口袋
  • 后身设有两个贴边口袋，其中左侧口袋采用纽扣扣合
  • 后身右侧口袋开口处饰有 Nike Futura 梭织标签
  • 拉链纽扣门襟设计
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： FZ5771-010

