Nike Club
男子梭织长裤
30% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club 男子梭织长裤采用耐穿棉质帆布面料，彰显经典风范。休闲直筒裤型，为臀部和大腿部位营造舒适感受。可搭配翻领T恤或T恤和挚爱 Nike 运动鞋，打造适合不同场合的经典造型。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ5771-010
其他细节
- 轻盈梭织棉质帆布面料，经久耐穿
- 标准版型，缔造休闲舒适的穿着体验
- 腰带环结合拉链门襟和纽扣设计，可供打造舒适贴合感
产品细节
- 插手口袋
- 后身设有两个贴边口袋，其中左侧口袋采用纽扣扣合
- 后身右侧口袋开口处饰有 Nike Futura 梭织标签
- 拉链纽扣门襟设计
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
