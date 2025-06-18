 

Nike Club

男子法式毛圈连帽衫

¥549
大学红/黑
黑/尘光子色

Nike Club 男子法式毛圈连帽衫质感柔软，采用经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。胸前刺绣宇航员图案搭配左侧袖口刺绣 Futura 标志，尽显非凡格调。


  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： HQ8595-657

Nike Club

¥549

Nike Club 男子法式毛圈连帽衫质感柔软，采用经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。胸前刺绣宇航员图案搭配左侧袖口刺绣 Futura 标志，尽显非凡格调。

其他细节

  • 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
  • 双层风帽结构，富有结构感，塑就舒适包覆感受

产品细节

  • 袋鼠式口袋
  • 圆形编织抽绳
  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料/连帽里料：棉/聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学红/黑
  • 款式： HQ8595-657

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