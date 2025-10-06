Nike Club
男子法式毛圈长裤
28% 折让
Nike Club 男子法式毛圈长裤简约休闲，彰显经典风范。采用法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感、舒适性和柔软度。开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： HQ4423-063
Nike Club
28% 折让
Nike Club 男子法式毛圈长裤简约休闲，彰显经典风范。采用法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感、舒适性和柔软度。开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。
其他细节
- 标准版型，塑就休闲的日常穿着体验
- 后身口袋采用隐藏式按扣扣合设计，帮助安全存储小物件
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 弹性腰部搭配前开口抽绳
- 插手口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： HQ4423-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。