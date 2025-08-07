Nike Club
男子灯笼裤
24% 折让
Nike Club 男子灯笼裤采用超宽松版型，塑就休闲舒适体验。梭织面料，打造百搭耐穿的穿着感受。
- 显示颜色： 卡其/卡其
- 款式： HJ1974-247
其他细节
- 臀部、大腿和小腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，可供随心调节松紧度，缔造舒适贴合感
- 侧边插手口袋和后身纽扣口袋，为随身物品提供充裕存储空间
产品细节
- 左腿刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
