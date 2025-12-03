 
Nike Club 男子灯笼裤 - 黑/黑

Nike Club

男子灯笼裤

37% 折让

Nike Club 男子灯笼裤采用超宽松版型，塑就休闲舒适体验。梭织面料，打造百搭耐穿的穿着感受。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ1974-010

Nike Club

37% 折让

Nike Club 男子灯笼裤采用超宽松版型，塑就休闲舒适体验。梭织面料，打造百搭耐穿的穿着感受。

其他细节

  • 臀部、大腿和小腿部位采用宽松设计，塑就自如运动体验和休闲格调
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，可供随心调节松紧度，缔造舒适贴合感
  • 侧边插手口袋和后身纽扣口袋，为随身物品提供充裕存储空间

产品细节

  • 左腿刺绣 Nike Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ1974-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。