Nike Club
男子短裤
¥429¥49914% 折让
Nike Club 男子短裤采用梭织面料，彰显经典风范，伴你自如畅动。标准版型，塑就休闲的日常穿着体验。
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
- 款式： HJ1947-297
Nike Club
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Nike Club 男子短裤采用梭织面料，彰显经典风范，伴你自如畅动。标准版型，塑就休闲的日常穿着体验。
其他细节
- 弹性腰部搭配前开口圆形抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 水洗棉料，质感顺滑
- 插手口袋结合后身口袋，可收纳大多数手机
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/杏茶色
- 款式： HJ1947-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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