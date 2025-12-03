Nike Club
男子连帽夹克
24% 折让
Nike Club 男子连帽夹克采用复古风格设计，塑就简约外观，彰显 Club 风范。轻盈锦纶面料结合宽松衣身设计，助力自如畅动，轻松叠搭。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： HJ2013-010
其他细节
- 网眼布拼接里料，舒适出众，助你保持清爽
- 双层风帽结构，挺括有型
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 弹性袖口和下摆
- 面料：100% 锦纶。网眼布/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
