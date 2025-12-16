Nike Club
男子针织套头连帽衫
¥449
Nike Club 男子针织套头连帽衫采用经典版型，营造休闲感受，便于叠搭。
- 显示颜色： 庭蓝/庭蓝/白色
- 款式： FN3867-476
其他细节
- 优质针织面料，兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
- 双层针织风帽，妥帖包覆
产品细节
- 圆形编织抽绳
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
