Nike Club
男子针织短裤
40% 折让
Nike Club 男子针织短裤质感轻盈，伴你舒适沐浴阳光。该短裤出自 Nike Club 系列，采用标准版型设计，适合日常休闲穿着。刺绣 Nike Futura 标志，塑就精致运动风外观。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FQ4361-063
其他细节
- 柔软针织棉料，打造日常舒适佳选
- 臀部和大腿部位采用休闲设计，适合日常穿着
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，方便调节贴合度
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
