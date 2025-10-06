 
Nike Club 男子针织短裤 - 调色暗灰/白色

Nike Club

男子针织短裤

40% 折让
调色暗灰/白色
黑/白色

Nike Club 男子针织短裤质感轻盈，伴你舒适沐浴阳光。该短裤出自 Nike Club 系列，采用标准版型设计，适合日常休闲穿着。刺绣 Nike Futura 标志，塑就精致运动风外观。


  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： FQ4361-063

其他细节

  • 柔软针织棉料，打造日常舒适佳选
  • 臀部和大腿部位采用休闲设计，适合日常穿着
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，方便调节贴合度

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。