 
Nike Club 男子针织长裤 - 调色暗灰/白色

Nike Club

男子针织长裤

23% 折让

Nike Club 男子针织长裤易于穿搭，穿着舒适，为休闲衣橱再添百搭单品。标准版型设计，为你营造轻松穿着感受。锥形剪裁和罗纹裤管口，造型简洁，凸显运动鞋魅力。可搭配T恤或你挚爱的连帽衫，适合日常休闲穿着。


  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： FQ4331-063

Nike Club

23% 折让

Nike Club 男子针织长裤易于穿搭，穿着舒适，为休闲衣橱再添百搭单品。标准版型设计，为你营造轻松穿着感受。锥形剪裁和罗纹裤管口，造型简洁，凸显运动鞋魅力。可搭配T恤或你挚爱的连帽衫，适合日常休闲穿着。

其他细节

  • 柔软针织面料，顺滑轻盈，缔造非凡舒适的日常穿着体验
  • 弹性腰部搭配前开口抽绳，方便调节贴合度
  • 罗纹裤管口，造型简洁，凸显运动鞋魅力

产品细节

  • 插手口袋
  • 左侧大腿绣有 Nike Futura 标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/白色
  • 款式： FQ4331-063

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。