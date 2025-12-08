Nike Club
Nike Club 男子针织长裤易于穿搭，穿着舒适，为休闲衣橱再添百搭单品。标准版型设计，为你营造轻松穿着感受。锥形剪裁和罗纹裤管口，造型简洁，凸显运动鞋魅力。可搭配T恤或你挚爱的连帽衫，适合日常休闲穿着。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： FQ4331-063
其他细节
- 柔软针织面料，顺滑轻盈，缔造非凡舒适的日常穿着体验
- 弹性腰部搭配前开口抽绳，方便调节贴合度
- 罗纹裤管口，造型简洁，凸显运动鞋魅力
产品细节
- 插手口袋
- 左侧大腿绣有 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
