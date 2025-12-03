Nike Club
软顶牛仔运动帽
35% 折让
Nike Club 软顶牛仔运动帽采用弧形帽檐巧搭刺绣耐克勾标志，呈现简约经典外观。水洗牛仔布增添复古韵味。
- 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/闪电蓝/白色
- 款式： HF0383-429
Nike Club
35% 折让
Nike Club 软顶牛仔运动帽采用弧形帽檐巧搭刺绣耐克勾标志，呈现简约经典外观。水洗牛仔布增添复古韵味。
其他细节
- Club 运动帽采用软顶帽冠设计，日常百搭
- 背面可调式固定带搭配金属日字扣，且剩余部分可塞入汗带中
产品细节
- 面料：100% 棉。前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 爱琴海风暴蓝/闪电蓝/白色
- 款式： HF0383-429
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。