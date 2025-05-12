Nike Club
软顶运动帽
¥129¥19935% 折让
Nike Club 软顶运动帽采用斜纹面料，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。 舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿； 后侧可调节固定带搭配日字扣设计，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 貂棕/帆白
- 款式： FZ5698-214
Nike Club
¥129¥19935% 折让
Nike Club 软顶运动帽采用斜纹面料，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。 舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿； 后侧可调节固定带搭配日字扣设计，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。
其他细节
- 软顶设计结合柔软斜纹面料，舒适耐用
- 六片式拼接设计结合弧形帽檐，彰显经典风范
- 背面固定带搭配日字扣，便于自主调节至理想贴合度
产品细节
- 六片式拼接设计
- 刺绣孔眼
- 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 貂棕/帆白
- 款式： FZ5698-214
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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