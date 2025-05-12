 

Nike Club

软顶运动帽

¥129¥19935% 折让

Nike Club 软顶运动帽采用斜纹面料，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。 舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿； 后侧可调节固定带搭配日字扣设计，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 貂棕/帆白
  • 款式： FZ5698-214

Nike Club

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Nike Club 软顶运动帽采用斜纹面料，彰显经典风范，打造休闲舒适的日常佳选，助你轻松驾驭不同场合。 舒适软顶设计结合弧形帽檐，令你轻松型出范儿； 后侧可调节固定带搭配日字扣设计，可供打造理想贴合度，缔造非凡舒适感受。

其他细节

  • 软顶设计结合柔软斜纹面料，舒适耐用
  • 六片式拼接设计结合弧形帽檐，彰显经典风范
  • 背面固定带搭配日字扣，便于自主调节至理想贴合度

产品细节

  • 六片式拼接设计
  • 刺绣孔眼
  • 面料/前片里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 貂棕/帆白
  • 款式： FZ5698-214

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