 
Nike Club 软顶高尔夫运动帽 - 工作蓝/工作蓝

Nike Club

软顶高尔夫运动帽

13% 折让

Nike Club 软顶高尔夫运动帽采用 100% 棉料制成，搭配软顶设计，可轻松收纳于包中，助你随时为下一轮比赛做好准备。


  • 显示颜色： 工作蓝/工作蓝
  • 款式： IO8275-486

其他细节

  • Club 运动帽采用软顶设计，日常百搭
  • 背面滑扣固定带设计，方便轻松调节至理想贴合度

产品细节

  • Nike Golf 盾形标志
  • 背面刺绣耐克勾标志
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 必要时用湿布清洁
