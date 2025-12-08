Nike Club 马年限定脱缰系列
新年款男子加绒长裤
¥549
舒适非凡，喜迎马年。Nike Club 马年限定脱缰系列新年款男子加绒长裤采用加绒针织面料，内里柔软，表面触感顺滑。裤管口配有抽绳，可供打造多变造型。裤管左侧饰有刺绣飞马图案，旨在庆贺马年。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3709-133
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。后片口袋/侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 口袋设计
- 刺绣图案
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
