Nike Club
ACG 软顶运动帽
12% 折让
戴上这款轻盈非凡的 Nike Club ACG 软顶运动帽，即刻出发，尽情探索。6 片式拼接设计，柔韧灵活且质感轻盈，令你在日常休闲或越野之旅尽享出众佩戴体验。
- 显示颜色： 大学灰
- 款式： FB6533-009
Nike Club
12% 折让
戴上这款轻盈非凡的 Nike Club ACG 软顶运动帽，即刻出发，尽情探索。6 片式拼接设计，柔韧灵活且质感轻盈，令你在日常休闲或越野之旅尽享出众佩戴体验。
其他细节
- 6 片式拼接结合软顶版型，打造闲适惬意的舒适贴合感
- 背面织带固定带结合插扣设计，方便轻松调节贴合度
产品细节
- 正面绣有 ACG 标志
- 面料：100% 锦纶。里料拼接：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 大学灰
- 款式： FB6533-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。