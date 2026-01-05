 
Nike Club ACG 软顶运动帽 - 黑

戴上这款轻盈非凡的 Nike Club ACG 软顶运动帽，即刻出发，尽情探索。6 片式拼接设计，柔韧灵活且质感轻盈，令你在日常休闲或越野之旅尽享出众佩戴体验。


  • 款式： FB6533-010

其他细节

  • 6 片式拼接结合软顶版型，打造闲适惬意的舒适贴合感
  • 背面织带固定带结合插扣设计，方便轻松调节贴合度

产品细节

  • 正面绣有 ACG 标志
  • 面料：100% 锦纶。里料拼接：100% 聚酯纤维
  • 手洗
