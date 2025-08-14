Nike Club
Cortez 贴片软顶运动帽
30% 折让
Nike Club Cortez 贴片软顶运动帽采用弧形帽檐，搭配背面可调节固定带，打造专属贴合感。刺绣 Cortez 贴片与柔软水洗面料形成趣致对比。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ7124-010
其他细节
- 金属日字扣锁定贴合感，固定带剩余部分可塞入汗带中，打造利落外观
- 水洗设计，呈现柔和纹理与颜色
产品细节
- 刺绣孔眼
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
