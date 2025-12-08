 
Nike Club Elite 足球 - 白色/黑蓝/橙红

Nike Club Elite

足球

25% 折让

Nike Club Elite 足球助你突破守卫一举得分。模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹。球皮融入出色纹理，助你保持稳定触球感，展现精彩步法。


  • 显示颜色： 白色/黑蓝/橙红
  • 款式： FZ2986-100

其他细节

  • Nike Aerowsculpt 技术采用模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹
  • 球皮融入出色纹理，在传球、射门和运球时缔造稳定的触球体验
  • 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形

产品细节

  • 面层材质：合成革/橡胶/聚酯纤维/棉
  • 显示颜色： 白色/黑蓝/橙红
  • 款式： FZ2986-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。