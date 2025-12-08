Nike Club Elite
足球
25% 折让
Nike Club Elite 足球助你突破守卫一举得分。模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹。球皮融入出色纹理，助你保持稳定触球感，展现精彩步法。
- 显示颜色： 白色/黑蓝/橙红
- 款式： FZ2986-100
其他细节
- Nike Aerowsculpt 技术采用模压凹槽设计，打造稳定的飞行轨迹
- 球皮融入出色纹理，在传球、射门和运球时缔造稳定的触球体验
- 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
产品细节
- 面层材质：合成革/橡胶/聚酯纤维/棉
- 显示颜色： 白色/黑蓝/橙红
- 款式： FZ2986-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
