Nike Club Fleece
大童全长拉链开襟连帽衫
36% 折让
售罄：
此配色当前无货
不惧天气变化，我行我素，自在畅玩！如果你想要一款舒适单品，Nike Club Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫便是理想之选。针织面料，质感柔软，缔造舒适感受。拉上拉链，说走就走。
- 显示颜色： 沙堆白/白色
- 款式： FD3017-126
其他细节
其他细节
- 正面口袋，可收纳随身物品
- 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 刺绣 Futura 标志
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
