 
Nike Club Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫 - 沙堆白/白色

售罄：

此配色当前无货

不惧天气变化，我行我素，自在畅玩！如果你想要一款舒适单品，Nike Club Fleece 大童全长拉链开襟连帽衫便是理想之选。针织面料，质感柔软，缔造舒适感受。拉上拉链，说走就走。


  • 显示颜色： 沙堆白/白色
  • 款式： FD3017-126

其他细节

  • 正面口袋，可收纳随身物品
  • 罗纹袖口和下摆，可在运动时稳固衣身

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 刺绣 Futura 标志
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    视频内容仅展示产品的一款配色。此外，图片或视频中展示的配色有可能尚未上市或已售罄，现有配色请以产品页面为准。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。