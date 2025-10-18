Nike Club Fleece
大童加绒长裤
23% 折让
挚爱单品焕新来袭！Nike Club Fleece 大童加绒长裤是跑跳玩乐的基础佳选，伴你快乐度过一学年。加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。易于穿脱的经典设计，让你即刻畅享玩乐时光！
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： FD2995-201
Nike Club Fleece
23% 折让
挚爱单品焕新来袭！Nike Club Fleece 大童加绒长裤是跑跳玩乐的基础佳选，伴你快乐度过一学年。加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。易于穿脱的经典设计，让你即刻畅享玩乐时光！
其他细节
- 口袋设计，方便收纳物品，助你安心畅玩
- 弹性腰部搭配内置抽绳，可供自主调节贴合度
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 罗纹裤脚
- 弹性腰部设计
- 印花 Futura 标志
- 可机洗
- 显示颜色： 麻黄
- 款式： FD2995-201
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。