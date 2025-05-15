 

Nike Club Fleece

大童加绒长裤

¥219¥29926% 折让

挚爱单品焕新来袭！Nike Club Fleece 大童加绒长裤是跑跳玩乐的基础佳选，伴你快乐度过一学年。加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。易于穿脱的经典设计，让你即刻畅享玩乐时光！


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD2995-010

Nike Club Fleece

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挚爱单品焕新来袭！Nike Club Fleece 大童加绒长裤是跑跳玩乐的基础佳选，伴你快乐度过一学年。加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。易于穿脱的经典设计，让你即刻畅享玩乐时光！

其他细节

  • 口袋设计，方便收纳物品，助你安心畅玩
  • 弹性腰部搭配抽绳，可供自主调节贴合度

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 罗纹裤脚
  • 弹性腰部设计
  • 印花 Futura 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD2995-010

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