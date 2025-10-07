Nike Club Fleece
男子加绒套头连帽衫
24% 折让
Nike Club Fleece 男子加绒套头连帽衫采用柔软加绒针织面料，舒适百搭，为衣橱增添日常基础佳选。适合居家和外出穿着，缔造轻松舒适感受。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： 623453-010
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感
- 采用休闲剪裁，打造运动风范，便于叠搭
产品细节
- 风帽搭配抽绳
- 袋鼠式口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 罗纹下摆和袖口
- 左胸饰有耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
