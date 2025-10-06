Nike Club Fleece
男子直筒加绒长裤
28% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Club Fleece 男子直筒加绒长裤采用柔软加绒针织面料，结合开放式裤脚和套穿式设计，为衣橱增添日常基础佳选。 适合居家和外出穿着，缔造轻松舒适感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： 623455-063
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感，不易变形
- 标准版型搭配开放式裤脚设计，助你畅享休闲舒适的日常穿着体验
产品细节
- 弹性腰部
- 左侧大腿饰有耐克勾标志
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
