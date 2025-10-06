Nike Club Fleece
男子长袖加绒圆领运动衫
28% 折让
Nike Club Fleece 男子长袖加绒圆领运动衫采用柔软加绒针织面料，融合数代 Nike 印花搭配刺绣耐克勾图案，缔造经典舒适感受，彰显日常 Nike 格调。肩部和衣身采用休闲剪裁，缔造便于叠搭的运动风范。可搭配挚爱复古 Nike 运动鞋，打造简约利落风格。
- 显示颜色： 调色暗灰/安全橙
- 款式： FN2611-063
Nike Club Fleece
其他细节
- 加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑，有助营造舒适感受，同时保持结构感
- 印花和刺绣图案，为这款运动衫增添层次感和纹理效果
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
