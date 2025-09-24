 
Nike Club Fleece 男子长袖针织翻领上衣 - 深藏青/白色

Nike Club Fleece

男子长袖针织翻领上衣

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike Club Fleece 男子长袖针织翻领上衣巧妙混合不同设计元素，采用纽扣前襟搭配缝制 NIKE 标志，塑就精致外观。 休闲剪裁结合宽敞袋鼠式口袋，令你随时随地畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： FN3113-410

Nike Club Fleece

¥599

Nike Club Fleece 男子长袖针织翻领上衣巧妙混合不同设计元素，采用纽扣前襟搭配缝制 NIKE 标志，塑就精致外观。 休闲剪裁结合宽敞袋鼠式口袋，令你随时随地畅享舒适感受。

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡
  • 胸部和衣身采用休闲剪裁，适合日常穿着
  • 正面饰有缝制 NIKE 标志，增添出众格调

产品细节

  • 纽扣前襟
  • 罗纹下摆和袖口
  • 袋鼠式口袋
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： FN3113-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。