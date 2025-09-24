Nike Club Fleece
男子长袖针织翻领上衣
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Club Fleece 男子长袖针织翻领上衣巧妙混合不同设计元素，采用纽扣前襟搭配缝制 NIKE 标志，塑就精致外观。 休闲剪裁结合宽敞袋鼠式口袋，令你随时随地畅享舒适感受。
- 显示颜色： 深藏青/白色
- 款式： FN3113-410
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡
- 胸部和衣身采用休闲剪裁，适合日常穿着
- 正面饰有缝制 NIKE 标志，增添出众格调
产品细节
- 纽扣前襟
- 罗纹下摆和袖口
- 袋鼠式口袋
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
