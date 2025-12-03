 
Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈圆领上衣采用超宽松版型，缔造非凡舒适感受。法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭。落肩衣袖和宽松衣身，营造充裕活动空间，便于轻松叠搭。


产品细节

  • 左胸饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 罗纹下摆、衣领和袖口
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 世界靛青/世界靛青/白色
  • 款式： HJ1820-499

