 
Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫 - 黑

Nike Club Fleece

男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫

¥549
黑
白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

匠心设计，舒适非凡。 Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用落肩设计结合超宽松版型，为衣身和衣袖营造宽敞空间。厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配柔软毛圈，缔造出众舒适效果。


  • 显示颜色：
  • 款式： IM9356-010

产品细节

  • 风帽搭配抽绳
  • 罗纹下摆和袖口
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：100% 棉  
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。