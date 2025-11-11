Nike Club Fleece
男子 Oversize 风法式毛圈长裤
10% 折让
穿上 Nike Club Fleece 男子 Oversize 风法式毛圈长裤，畅享非凡舒适感受。法式毛圈面料表面顺滑，内里具有纹理，带来柔软舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： HJ1823-063
其他细节
- 超宽松版型营造充裕活动空间，令你自如畅动
- 法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），兼具结构感和柔软度，居家休闲、外出健身皆可轻松驾驭
产品细节
- 插手口袋
- 后身按扣口袋
- 左裤腿饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
