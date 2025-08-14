Nike Club
Futura 大童软顶水洗运动帽
13% 折让
Nike Club Futura 大童软顶水洗运动帽采用经典设计，呈现低调风范。质感轻盈，结合弧形帽檐，易于佩戴；水洗处理，营造备受喜爱的复古外观；简约格调，便于搭配不同造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB5063-010
Nike Club
13% 折让
Nike Club Futura 大童软顶水洗运动帽采用经典设计，呈现低调风范。质感轻盈，结合弧形帽檐，易于佩戴；水洗处理，营造备受喜爱的复古外观；简约格调，便于搭配不同造型。
其他细节
- 棉质斜纹棉料，质感轻盈
- 6 片式拼接设计，轻松打造经典造型
- 耐克勾品牌标志金属日字扣，可轻松调节贴合度
产品细节
- 弧形帽檐
- 刺绣 Futura 标志
- 可调节金属日字扣
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FB5063-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。