Nike Club
Futura 软顶水洗运动帽
35% 折让
Nike Club Futura 软顶水洗运动帽采用斜纹棉料搭配经典软顶帽冠和水洗设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。
- 显示颜色： 幻影/白色
- 款式： FB5368-057
其他细节
- 软顶帽冠彰显经典百搭风范，轻松驾驭不同场合
- 斜纹棉料质感柔软，塑就非凡舒适的日常佩戴体验
- 休闲百搭，令你轻松型出范
- 背面固定带可通过金属滑扣调节
- 固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中
产品细节
- 刺绣孔眼
- 帽冠中央饰有刺绣 Nike Futura 标志
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
