 
Nike Club Futura 软顶水洗运动帽 - 黑/白色

Nike Club

Futura 软顶水洗运动帽

25% 折让

Nike Club Futura 软顶水洗运动帽采用斜纹棉料搭配经典软顶帽冠和水洗设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5368-011

Nike Club

25% 折让

Nike Club Futura 软顶水洗运动帽采用斜纹棉料搭配经典软顶帽冠和水洗设计，时尚百搭，戴上即享休闲舒适体验。弧形帽檐塑就休闲造型；背面可调节固定带，打造专属贴合感。

其他细节

  • 软顶帽冠彰显经典百搭风范，轻松驾驭不同场合
  • 斜纹棉料质感柔软，塑就非凡舒适的日常佩戴体验
  • 休闲百搭，令你轻松型出范
  • 背面固定带可通过金属滑扣调节
  • 固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中

产品细节

  • 刺绣孔眼
  • 帽冠中央饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB5368-011

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。