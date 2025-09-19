 
Nike Club JDI 软顶运动帽采用经典配色，塑就出众整体外观，丰富你的服装搭配。经典六片式拼接结合软顶设计，塑就休闲舒适的日常佩戴体验。拒绝犹豫，Just Do It。


  • 显示颜色： 大炮灰/白色
  • 款式： FB5370-017

其他细节

  • 棉质斜纹面料，塑就休闲舒适的日常佩戴体验
  • 软顶版型搭配 6 片式拼接设计，轻松打造百搭造型
  • 背面固定带可通过金属日字扣调节，固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中

产品细节

  • 帽冠绣有“Just do it.”字样
  • 背面饰有刺绣 Futura 标志
  • 刺绣孔眼
  • 面料/前片里料：100% 棉
  • 手洗
