Nike Club
JDI 软顶运动帽
25% 折让
Nike Club JDI 软顶运动帽采用经典配色，塑就出众整体外观，丰富你的日常搭配。经典六片式拼接结合软顶设计，塑就休闲舒适的日常佩戴体验。拒绝犹豫，Just Do It。
- 显示颜色： 加农绿/白色
- 款式： FB5370-017
Nike Club
25% 折让
Nike Club JDI 软顶运动帽采用经典配色，塑就出众整体外观，丰富你的日常搭配。经典六片式拼接结合软顶设计，塑就休闲舒适的日常佩戴体验。拒绝犹豫，Just Do It。
其他细节
- 棉质斜纹面料，塑就休闲舒适的日常佩戴体验
- 软顶版型搭配六片式拼接设计，轻松打造百搭造型
- 背面固定带可通过金属日字扣调节，固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中
产品细节
- 帽冠绣有“Just do it.”字样
- 背面饰有刺绣 Futura 标志
- 刺绣孔眼
- 面料/前片里料：100% 棉
- 手洗
-
- 显示颜色： 加农绿/白色
- 款式： FB5370-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。