Nike Club

¥649

Nike Club Marina 男子套头上衣经典隽永，延续 Nike Club 系列一贯的特点：舒适又有型。 此款上衣采用无衬里设计与塔夫绸面料，结合宽松版型。

敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。