 
Nike Club Marina 男子套头上衣 - 尘光子色/黑/白色/黑

Nike Club

Marina 男子套头上衣

24% 折让

Nike Club Marina 男子套头上衣经典隽永，延续 Nike Club 系列一贯的特点：舒适又有型。 此款上衣采用无衬里设计与塔夫绸面料，结合宽松版型。


  • 显示颜色： 尘光子色/黑/白色/黑
  • 款式： HJ1958-025

Nike Club

24% 折让

Nike Club Marina 男子套头上衣经典隽永，延续 Nike Club 系列一贯的特点：舒适又有型。 此款上衣采用无衬里设计与塔夫绸面料，结合宽松版型。

其他细节

  • 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
  • 风帽搭配圆形抽绳，结合领口拉链开襟设计，方便自行调整贴合度和造型

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 正面大口袋
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 尘光子色/黑/白色/黑
  • 款式： HJ1958-025

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。