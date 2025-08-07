Nike Club
Marina 男子套头上衣
24% 折让
Nike Club Marina 男子套头上衣经典隽永，延续 Nike Club 系列一贯的特点：舒适又有型。 此款上衣采用无衬里设计与塔夫绸面料，结合宽松版型。
- 显示颜色： 尘光子色/黑/白色/黑
- 款式： HJ1958-025
其他细节
- 衣身采用宽松设计，助力自如畅动，轻松叠搭
- 风帽搭配圆形抽绳，结合领口拉链开襟设计，方便自行调整贴合度和造型
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 正面大口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
