Nike Club
男子 Oversize 风梭织运动夹克
25% 折让
Nike Club 男子 Oversize 风梭织运动夹克利落轻盈，彰显运动风范。超宽松版型结合全长拉链开襟设计，打造休闲时尚造型，塑就自如运动体验。
- 显示颜色： 大学灰/静谧黄瓜绿/大学灰
- 款式： HV6918-009
Nike Club
25% 折让
Nike Club 男子 Oversize 风梭织运动夹克利落轻盈，彰显运动风范。超宽松版型结合全长拉链开襟设计，打造休闲时尚造型，塑就自如运动体验。
产品细节
- 包边弹性袖口和下摆
- 插手口袋
- 刺绣耐克勾勾标志
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 大学灰/静谧黄瓜绿/大学灰
- 款式： HV6918-009
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。