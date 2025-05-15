 

Nike Club

男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫

¥539¥59910% 折让
灰黑/灰黑
沙漠卡其/沙漠卡其
灰石板蓝/灰石板蓝

Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用超宽松版型，助你畅享非凡舒适感受。 厚实法式毛圈面料表面顺滑，内里柔软，带来舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 灰黑/灰黑
  • 款式： HV4722-045

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Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈套头连帽衫采用超宽松版型，助你畅享非凡舒适感受。 厚实法式毛圈面料表面顺滑，内里柔软，带来舒适的穿着感受。

其他细节

  • 超宽松版型营造充裕活动空间，令你自如畅动
  • 采用厚实法式毛圈面料（内里非起绒毛圈），塑就出众结构感

产品细节

  • 罗纹下摆和袖口
  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料/连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰黑/灰黑
  • 款式： HV4722-045

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