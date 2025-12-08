Nike Club
男子 Oversize 风法式毛圈长裤
20% 折让
超宽松设计，舒适百搭。 Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈长裤采用超宽松版型，裤腿呈锥形剪裁，裤脚处融入缝褶设计，彰显醒目风范。 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，缔造舒适出众的穿着感受。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： IB8370-010
Nike Club
20% 折让
超宽松设计，舒适百搭。 Nike Club 男子 Oversize 风法式毛圈长裤采用超宽松版型，裤腿呈锥形剪裁，裤脚处融入缝褶设计，彰显醒目风范。 厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，缔造舒适出众的穿着感受。
其他细节
- 超宽松版型，为臀部和大腿部位营造充裕活动空间
- 弹性腰部搭配圆形内置抽绳，打造舒适非凡的专属贴合感
- 插手口袋结合背面按扣口袋，可收纳大部分型号的手机
产品细节
- 背面刺绣 Nike Futura 标志
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： IB8370-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。