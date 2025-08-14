Nike Club
男子 Oversize 风翻领T恤
15% 折让
Nike Club 男子 Oversize 风翻领T恤采用超宽松版型，为肩部、胸部和衣身营造充裕活动空间，为经典设计增添街头风范。 优质针织面料，在天气转暖之际助你保持舒爽。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： IH8665-030
其他细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受，塑就自然垂坠效果
- 优质针织面料，缔造舒适感受
- 宽角领搭配纽扣式前襟，可随心变换造型
产品细节
- 左胸饰有刺绣耐克勾标志
- 59% 棉/41% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
