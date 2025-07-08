Nike Club
Premium 运动帽
36% 折让
人气 Nike Club Premium 运动帽采用软顶设计结合华丽华夫格针织材料，塑就出众外观和质感。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HQ0363-133
其他细节
- Club 运动帽采用软顶设计，日常百搭
- 汗带设计，帮助保持舒适
- 金属日字扣便于轻松调节贴合度，固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。前片里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HQ0363-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
