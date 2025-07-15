 
Nike Club Premium 运动帽 - 帆白/帆白

Nike Club

Premium 运动帽

¥299
帆白/帆白
黑

人气 Nike Club Premium 运动帽采用软顶设计结合华丽华夫格针织材料，塑就出众外观和质感。


  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HQ0363-133

Nike Club

¥299

人气 Nike Club Premium 运动帽采用软顶设计结合华丽华夫格针织材料，塑就出众外观和质感。

其他细节

  • Club 运动帽采用软顶设计，日常百搭
  • 汗带设计，帮助保持舒适
  • 金属日字扣便于轻松调节贴合度，固定带剩余部分可整齐收纳至汗带中

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 前片里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 帆白/帆白
  • 款式： HQ0363-133

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