Nike Club Revealed 婴童T恤采用棉与聚酯纤维混纺面料，同时饰有耐克勾勾，彰显品牌风采，与小宝贝的 Nike 运动鞋相得益彰。短袖版型结合方便穿脱的罗纹圆领设计，塑就休闲体验，助小宝贝舒适畅玩。

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