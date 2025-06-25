Nike
Club Revealed 婴童T恤
¥149
Nike Club Revealed 婴童T恤采用棉与聚酯纤维混纺面料，同时饰有耐克勾勾，彰显品牌风采，与小宝贝的 Nike 运动鞋相得益彰。短袖版型结合方便穿脱的罗纹圆领设计，塑就休闲体验，助小宝贝舒适畅玩。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO2794-100
Nike
¥149
Nike Club Revealed 婴童T恤采用棉与聚酯纤维混纺面料，同时饰有耐克勾勾，彰显品牌风采，与小宝贝的 Nike 运动鞋相得益彰。短袖版型结合方便穿脱的罗纹圆领设计，塑就休闲体验，助小宝贝舒适畅玩。
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IO2794-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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