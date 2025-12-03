Nike Control
足球
12% 折让
全新 Nike Control 足球采用创新 OmniSculpt 技术，搭配球皮凹槽设计，铸就准确的飞行轨迹，助力实现出色射门表现。四片式拼接结构搭配交错设计，有助增大击球区域，塑造理想的球形轮廓。
- 显示颜色： 黄色/紫色/透明粉
- 款式： HV4395-710
其他细节
- All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，为你带来出众控球感
- 撞色设计，打造出色的视觉辨识度
- 匠心排布的水墨纹路，增强抓附力，同时优化空气动力学性能
产品细节
- 面层材质：合成革/橡胶/聚酯纤维/粘纤
- 显示颜色： 黄色/紫色/透明粉
- 款式： HV4395-710
