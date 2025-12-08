 
Nike Control 足球 - 白色/黑/黑

Nike Control

足球

25% 折让

售罄：

此配色当前无货

全新 Nike Control 足球采用创新 OmniSculpt 技术，搭配球皮凹槽设计，铸就准确的飞行轨迹，助力实现出色射门表现。四片式拼接结构搭配交错设计，有助增大击球区域，塑造理想的球形轮廓。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： HV4395-100

其他细节

  • All Conditions Control (ACC) 技术增添抓附纹理，为你带来出众控球感
  • 撞色设计，打造出色的视觉辨识度
  • 匠心排布的水墨纹路，增强抓附力，同时优化空气动力学性能

产品细节

  • 面层材质：合成革/橡胶/聚酯纤维/粘纤
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。