Nike Cortez

¥509 ¥629 19% 折让

穿上这款情人节特别版 Nike Cortez 大童运动鞋，找到你的理想搭档。织物、翻毛皮与皮革组合设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。

其他细节 匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间，延续元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感

织物与皮革组合设计，增添纹理质感和结构感

泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就舒适脚感

橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节 经典鞋带

梭织鞋舌标签

显示颜色： 浅深红/火焰红/暗队红/山峰白

款式： HV5166-696