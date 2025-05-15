Nike Cortez
大童运动鞋
¥629
穿上这款情人节特别版 Nike Cortez 大童运动鞋，找到你的理想搭档。织物、翻毛皮与皮革组合设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。
- 显示颜色： 浅深红/火焰红/暗队红/山峰白
- 款式： HV5166-696
Nike Cortez
¥629
穿上这款情人节特别版 Nike Cortez 大童运动鞋，找到你的理想搭档。织物、翻毛皮与皮革组合设计，巧搭甜美细节；象征友谊的吊坠，可与你的灵魂伙伴分享。
其他细节
- 匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间，延续元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感
- 织物与皮革组合设计，增添纹理质感和结构感
- 泡绵中底搭配经典楔形设计，塑就舒适脚感
- 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 经典鞋带
- 梭织鞋舌标签
- 显示颜色： 浅深红/火焰红/暗队红/山峰白
- 款式： HV5166-696
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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