 
Nike Cortez 大童运动鞋 - 白色/白色/彗星蓝/多色

Nike Cortez

大童运动鞋

30% 折让

Nike Cortez 大童运动鞋从跑步热品到时尚标杆，一贯沿袭复古风格和时尚设计，缔造非凡舒适脚感。 鞋款经焕新打造，为足部营造充裕活动空间。 即刻上脚，舒适畅玩。


  • 显示颜色： 白色/白色/彗星蓝/多色
  • 款式： IH7340-191

焕新设计

鞋款经焕新设计，采用匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间， 助你展现元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感。

元年款 Cortez 风范

泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感。

强劲抓地，复古格调

橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典 Nike 风范。

其他细节

  • 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节

  • 经典鞋带
  • 梭织鞋舌标签
  • 显示颜色： 白色/白色/彗星蓝/多色
  • 款式： IH7340-191

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。 其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。

