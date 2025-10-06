Nike Cortez

¥539 ¥599 10% 折让

你的心声， 我们在听。 Nike Cortez 大童运动鞋焕新演绎元年款 Cortez，采用匠心鞋头区域设计与耐穿覆面，打造舒适非凡的日常穿着体验， 延续复古格调。 匠心鞋款，专为 Cortez 鞋迷打造。

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。 其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。