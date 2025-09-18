Nike Cortez

¥489 ¥629 22% 折让

Nike Cortez 大童运动鞋从跑步热品到时尚标杆，一贯沿袭复古风格和时尚设计，缔造非凡舒适脚感。 鞋款经焕新打造，为足部营造充裕活动空间。 即刻上脚，舒适畅玩。

焕新设计 鞋款经焕新设计，采用匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间， 助你展现元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感。 元年款 Cortez 风范 泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感。 强劲抓地，复古格调 橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典 Nike 风范。

其他细节 合成材质鞋面，塑就出众耐穿性和结构感

加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡

产品细节 经典鞋带

梭织鞋舌标签

显示颜色： 白色/白色/彗星蓝/多色

款式： IH7340-191