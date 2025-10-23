Nike Cortez

¥399 ¥599 33% 折让

Nike Cortez 运动鞋从跑步热品到时尚标杆，一贯沿袭复古格调和时尚设计，缔造非凡舒适脚感。Nike Cortez 大童运动鞋焕新设计，为足部营造充裕活动空间。柔软中底结合外底锯齿状细节，再现人气经典风范。

Cortez 起源

Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。