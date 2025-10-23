Nike Cortez
大童运动鞋
33% 折让
Nike Cortez 运动鞋从跑步热品到时尚标杆，一贯沿袭复古格调和时尚设计，缔造非凡舒适脚感。Nike Cortez 大童运动鞋焕新设计，为足部营造充裕活动空间。柔软中底结合外底锯齿状细节，再现人气经典风范。
- 显示颜色： 白色/校园蓝/校园红
- 款式： DM0950-115
焕新设计
鞋款经焕新打造，采用匠心鞋头，为足部营造充裕活动空间，沿袭元年款经典外观的同时实现舒适贴合脚感。
元年款 Cortez 风范
泡绵中底搭配经典楔形设计，设计灵感源于 1972 年面世的元年款，塑就舒适脚感。
强劲抓地，复古格调
橡胶外底融入人字形底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典 Nike 风范。
其他细节
- 合成材质鞋面，塑就出色耐穿性和结构感
- 加垫低帮鞋口，造型利落，舒适非凡
产品细节
- 经典鞋带
- 梭织鞋舌标签
Cortez 起源
Nike Cortez 由 Nike 联合创始人比尔·鲍尔曼打造，轻盈度和舒适感皆十分出色。其以星火燎原之姿，迅速成为风靡全美的跑步鞋，并一跃成为独树一帜的经典之作，在流行文化史上画下了浓墨重彩的一笔。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
